EgoGreen: un nuovo Egopoint in Sardegna. Inaugurata la sede di Carbonia

EgoGreen, la società di luce e gas della famiglia Giavarini ha annunciato l’apertura del nuovo EgoPoint di Carbonia (CA), in via delle Poste 16: un nuovo spazio dedicato a chi vuole ricevere una consulenza chiara e trasparente su luce, gas ed efficientamento energetico.

“Nel nostro EgoPoint mettiamo al centro le persone, offrendo ascolto, competenza e soluzioni sostenibili pensate per rendere l’energia più semplice, conveniente e realmente alla portata di tutti – si legge in una nota stampa – Invitiamo tutti a venirci a trovare ed a scegliere l’offerta più adatta, scoprire nuove opportunità di risparmio e contribuire insieme a un futuro più green. Con questa apertura, EgoGreen continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sul territorio, portando anche in Sardegna la sua visione di innovazione, sostenibilità e valore per le famiglie”.