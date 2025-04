EgoGreen sponsorizza lo spettacolo di beneficenza “Cocktail d’Amore” in programma a Milano. Il presidente Giavarini: “Sempre disponibili a tendere una mano di aiuto”

Condividi

La società di luce e gas, EgoGreen, della famiglia Giavarini ha deciso di sponsorizzare lo spettacolo “Cocktail d’Amore” che sarà presentato a Milano. Lo spettacolo è organizzato da un gruppo di genitori, insegnanti ed ex allievi del Collegio San Carlo che oramai da 10 anni si autoproduce e mette in scena musical originali per beneficenza.

Anche quest’anno il ricavato della raccolta fondi legata alla rappresentazione sarà interamente devoluto a un ente benefico del territorio milanese che si sta selezionando in questi giorni.

“I nostri show – si legge in una nota degli organizzatori – fanno sempre il tutto esaurito e hanno complessivamente un migliaio di spettatori suddivisi in due serate”.

La risposta della famiglia Giavarini, a cominciare dal Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini e dalla moglie, non si è fatta attendere.

“Noi siamo da sempre vicini al mondo dello spettacolo così come dello sport – dice Marcello Giavarini – e soprattutto, siamo impegnati nel sociale a 360 gradi e, pertanto, siamo stati ben lieti di sponsorizzare questo spettacolo il cui ricavato, inoltre, sarà devoluto in beneficenza”.