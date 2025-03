EgoGreen sponsorizza l’Associazione “La Perla Imperiale” di Castelvetrano al Mandorlo in Fiore di Agrigento

Condividi

Grazie allo sponsor, EgoGreen, azienda nazionale di luce e gas, della famiglia Giavarini, l’Associazione culturale “La Perla Imperiale” di Castelvetrano è presente al Mandorlo in Fiore di Agrigento, manifestazione foilkloristica giunta alla 77esima edizione.

Il Corteo storico “San Giovanni Battista” di Castelverrano è presente alla kermesse agrigentina grazie anche all’amministrazione comunale di Castelvetrano e nello specifico al vicepresidente del Consiglio comunale, Barbara Vivona, che ha accompagnato il sodalizio, in questa splendida esperienza.

“Voglianmo ringraziare lo sponsor ufficiale EgoGreen – si legge in una nota dell’Associazione La Perla Imperiale – per averci aiutato nelle spese per gestire questo evento e grazie anche all’Istituto professionale Ted di Castelvetrano che ha curato le acconciature delle dame”.

“Il mondo ogni anno si incontra ad Agrigento in occasione del Mandorlo in fiore nella Sagra della Primavera con il Festival Internazionali del Folklore e dei Bambini nel mondo – dice il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini – Abbiamo subito sposato l’iniziativa dell’Associazione La Perla Imperiale di Castelvetrano. Con il presidente Carlo Salluzzo, abbiamo subito raggiunto una intesa perché è nel nostro dna dare una mano a chi ce lo chiede. E’ stato bello l’entusiasmo che questo sodalizio di Castelvetrano ha creato ad Agrigento, città a cui sono particolarmente legato. Mi hanno detto che i tanti presenti alla sfilata hanno tributato un caloroso applauso alle dame e ed ai cavalieri, ai componenti impegnati con il tamburo e agli sbandieratori. Per noi di EgoGreen è stato molto importante partecipare al Mandorlo in Fiore perché proprio dalla città di Agrigento, attraverso questa manifestazione, ogni anno, viene lanciato un messaggio di pace e fratellanza fra i popoli di tutto il mondo. Ed in questo periodo difficile, messaggi del genere arrivano direttamente al cuore”.