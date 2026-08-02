EgoGreen sostiene South Kensington nella Palermo-Montecarlo 2026: al via la sfida nel Mediterraneo

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EgoGreen conferma il proprio impegno a sostegno dello sport e delle eccellenze del territorio affiancando South Kensington – Scuola Nautica Franco Licata D’Andrea in vista della 21ª edizione della Palermo-Montecarlo, tra le regate d’altura più prestigiose e spettacolari del Mediterraneo.

La presentazione ufficiale dell’equipaggio è in programma lunedì 3 agosto nella suggestiva cornice di Villa Lauria, sede del Club Canottieri Roggero di Lauria, dove verranno svelati i protagonisti che rappresenteranno il circolo nella competizione internazionale.

La partnership nasce dalla condivisione di valori comuni, quali passione, competenza, innovazione e spirito di squadra. Principi che guidano ogni giorno l’attività di EgoGreen e che trovano piena espressione anche nel progetto sportivo di South Kensington, impegnato a portare in mare professionalità, rispetto per l’ambiente marino e ricerca costante dell’eccellenza.

Sostenere una realtà di questo livello significa per EgoGreen investire nello sport come strumento di crescita, valorizzando un’iniziativa che unisce tradizione velica, preparazione tecnica e ambizione internazionale.

In vista della partenza della regata, l’azienda rivolge un caloroso augurio all’armatore Massimo Licata D’Andrea e a tutto l’equipaggio, con l’auspicio che possano affrontare questa nuova avventura con entusiasmo, determinazione e successo.

Con questa collaborazione, EgoGreen rinnova la propria vicinanza alle iniziative che promuovono il territorio, il mare e la cultura della sostenibilità, accompagnando South Kensington in una sfida che rappresenta non solo un’importante competizione sportiva, ma anche un’occasione per portare in alto il nome della Sicilia nel panorama velico internazionale.