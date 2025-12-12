EgoGreen sceglie Matera: nasce il primo EgoPoint in Basilicata

Condividi

Continua a svilupparsi sul territorio una rete di punti di riferimento dedicati ai servizi energetici, con l’apertura di un nuovo EgoPoint a Matera, in Via Cappuccini 48. L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescita che punta a rendere l’energia più accessibile, sostenibile e vicina alle esigenze quotidiane delle famiglie.

Il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di offrire supporto qualificato a cittadini e utenti che desiderano orientarsi nel mondo dell’energia, un settore in continua evoluzione e spesso complesso da interpretare. All’interno del punto dedicato, consulenti specializzati mettono a disposizione competenze e strumenti per fornire informazioni chiare sulle forniture di luce e gas, sulle opportunità di risparmio e sulle soluzioni per l’efficientamento energetico degli edifici.

Ascolto e trasparenza rappresentano il cuore del servizio: l’intento è quello di accompagnare gli utenti nella scelta delle opzioni più adatte alle proprie necessità, favorendo una maggiore consapevolezza dei consumi e promuovendo comportamenti più sostenibili.

L’apertura dell’EgoPoint di Matera rafforza la presenza territoriale e conferma l’impegno nel creare un rapporto diretto con le comunità locali, attraverso spazi facilmente raggiungibili e pensati per fornire un’assistenza completa. Un passo ulteriore verso un modello di energia più moderno, semplice e alla portata di tutti.