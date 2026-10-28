EgoGreen rafforza la sua presenza a Licata: inaugurato il secondo EgoPoint

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EgoGreen continua a crescere e investe ancora nel territorio licatese. Ieri sera è stato inaugurato il secondo EgoPoint della città, un nuovo traguardo per l’azienda che conferma la volontà di consolidare la propria presenza sul territorio e creare nuove opportunità imprenditoriali.

A rendere particolarmente significativa la serata è stata la presenza del presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, da sempre legato a Licata da un rapporto profondo, fatto di radici, appartenenza e attenzione verso la propria terra.

Protagonista della nuova iniziativa è Giorgia Mulè, giovane imprenditrice e partner di EgoGreen, che ha scelto di investire nel progetto con entusiasmo, determinazione e spirito d’iniziativa, dando vita a un nuovo punto di riferimento per cittadini e clienti.

All’inaugurazione hanno preso parte anche il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, la cui presenza ha sottolineato il valore di iniziative capaci di favorire lo sviluppo economico e rafforzare il tessuto imprenditoriale locale.

La nuova apertura, in Rettifilo Garibaldi 166, rappresenta molto più dell’aggiunta di un punto vendita: è un ulteriore segnale della strategia di crescita di EgoGreen, che punta a essere sempre più vicina alle persone attraverso una rete di rapporti basati sulla fiducia e sulla collaborazione.

Per Marcello Giavarini e la sua squadra, il percorso prosegue nel segno degli investimenti, della valorizzazione delle energie locali e della convinzione che la crescita di un’impresa possa diventare anche un’opportunità per l’intera comunità.

Con il nuovo EgoPoint, EgoGreen apre dunque un altro capitolo della propria storia a Licata, guardando al futuro con ambizione e rinnovato entusiasmo.