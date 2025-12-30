EgoGreen porta il sorriso ai più piccoli: Natale all’insegna della condivisione

Condividi

Anche quest’anno il Natale si è trasformato in un’occasione speciale di gioia e condivisione grazie all’iniziativa promossa da EgoGreen, che ha affiancato Babbo Natale in un viaggio all’insegna dei sorrisi e dell’allegria dedicato ai più piccoli. Gadget natalizi, piccole sorprese e tanta magia hanno contribuito a rendere ancora più unico uno dei periodi più attesi dell’anno.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza che EgoGreen da sempre dedica al territorio e alle comunità locali, rafforzando il valore delle relazioni e il legame con le persone. Un gesto semplice ma significativo, capace di creare momenti autentici di felicità e condivisione, soprattutto per i bambini.

Un ringraziamento speciale va a Carlo Salluzzo dell’EgoPoint di Castelvetrano, il cui impegno e la cui passione sono stati fondamentali per la riuscita dell’iniziativa. Grazie alla sua dedizione, è stato possibile trasformare un’idea in un’esperienza concreta, capace di lasciare un ricordo positivo e duraturo.

Con progetti come questo, EgoGreen conferma ancora una volta il proprio ruolo attivo nel tessuto sociale, dimostrando che l’energia più importante è quella che nasce dalle persone e dai valori condivisi.