EgoGreen oltrepassa i confini isolani. Stasera l’inaugurazione del nuovo Egopoint di Sora

Condividi

Visualizzazioni 30

Nuovi orizzonti molto rosei si affacciano per l’EgoGreen, energia e sostenibilità, che adesso, oltre ai numerosi punti vendita in Sicilia, gli ampliamenti riguardano città fuori dall’Isola, come già in qualche caso è stato già fatto.

Il nuovo Egopoint aprirà i battenti questa sera a Sora, in provincia di Frosinone, alle ore 17 dove si terrà anche un conviviale tra il presidente EgoGreen Marcello Giavarini e tutti i presenti alla inaugurazione.

Si tratta di una nuova area dedicata all’energia, all’ascolto e alla sostenibilità, dove potrai trovare consulenza su misura, supporto per le tue forniture e tante novità che andrà ad arricchire ed ampliare un punto già esistente.

Nel cuore della Ciociaria, Djset, aperitivo per tutti e gadget in omaggio, dove si scoprirà il nuovo mondo verde.