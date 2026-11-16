EgoGreen, lo sport diventa solidarietà: abbonamenti dell’Akragas donati alla Caritas di Agrigento

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Un gesto concreto di attenzione verso le persone più fragili, nel segno della condivisione e dell’inclusione sociale. EgoGreen ha scelto di donare alla Caritas Diocesana di Agrigento alcuni abbonamenti per assistere alle partite casalinghe dell’Akragas SLP, destinandoli a persone e famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica.

L’iniziativa nasce dalla sensibilità del presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, e dalla volontà di trasformare i valori della responsabilità sociale in azioni concrete a favore della comunità.

L’obiettivo è consentire anche a chi attraversa un momento complicato di vivere la passione sportiva, trascorrere una giornata allo stadio, condividere le emozioni di una partita e sentirsi parte di una comunità.

La consegna degli abbonamenti è avvenuta nella sede di EgoGreen al Villaggio Mosè, alla presenza del District Manager Salvatore Barresi e del direttore della Caritas Diocesana, Valerio Landri.

Un’iniziativa che va oltre il semplice sostegno allo sport. Perché il calcio non è soltanto competizione e risultato: è anche aggregazione, partecipazione e occasione di incontro. E permettere a qualcuno di vivere la gioia di una partita significa regalargli un momento di serenità e spensieratezza.

Con questa iniziativa EgoGreen, guidata da Marcello Giavarini, conferma la propria attenzione al territorio e alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, ribadendo un principio importante: la vicinanza alle comunità si dimostra soprattutto attraverso i fatti.