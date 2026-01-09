EgoGreen inaugura il nuovo EgoPoint a Mazara del Vallo: energia sostenibile al servizio del territorio

Condividi

Mazara del Vallo accoglie un nuovo punto di riferimento dedicato all’energia consapevole e sostenibile. Venerdì 16 gennaio alle ore 16:00 apre ufficialmente il nuovo EgoPoint EgoGreen, in Via Salemi, 47, uno spazio pensato per avvicinare cittadini e imprese a soluzioni luce e gas efficienti, trasparenti e rispettose dell’ambiente.

L’apertura del nuovo EgoPoint rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di EgoGreen, realtà che mette al centro le persone, il territorio e la tutela delle risorse naturali. Non solo un ufficio commerciale, ma un luogo di ascolto e consulenza, dove ogni cliente può trovare risposte concrete alle proprie esigenze energetiche, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al risparmio.

EgoGreen nasce con una visione chiara: promuovere un modello energetico più responsabile, capace di coniugare innovazione, rispetto per la natura e sviluppo locale. Valori che si riflettono anche nel nuovo EgoPoint di Mazara del Vallo, pensato come punto di incontro tra competenza, trasparenza e vicinanza al cliente.

Durante l’inaugurazione, cittadini e visitatori avranno l’occasione di conoscere da vicino il mondo EgoGreen, scoprire le soluzioni luce e gas dedicate alle famiglie e alle attività del territorio e condividere un momento di festa per questa nuova apertura.

Un invito aperto a tutta la comunità: passa a trovarci e festeggia con noi l’arrivo di un nuovo spazio dove l’energia diventa scelta consapevole e valore condiviso.