EgoGreen finanzia “Fantasia in Corsia”: nuovi murales per regalare sorrisi ai bambini della Pediatria di Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 136

Un reparto di Pediatria più colorato, accogliente e pensato per il benessere dei piccoli pazienti. È questo l’obiettivo di “Fantasia in Corsia”, il progetto che prenderà vita all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento grazie al sostegno di EgoGreen, che ha deciso di finanziare l’iniziativa promossa per rendere gli spazi di degenza più sereni e familiari.

La scelta dell’azienda, guidata dal presidente Marcello Giavarini, nasce dalla volontà di investire non solo nello sviluppo del territorio, ma anche in iniziative dal forte valore sociale. «La responsabilità sociale è parte integrante del nostro modo di fare impresa – ha dichiarato Giavarini –. Contribuire a un progetto come “Fantasia in Corsia” significa essere vicini ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, offrendo un aiuto concreto e migliorando la qualità dell’ambiente ospedaliero».

L’intervento sarà affidato all’Associazione Artistica Il Giardino degli Artisti, che realizzerà circa 180 metri quadrati di murales lungo il reparto e nella ludoteca. Le pareti prenderanno vita con personaggi delle fiabe, scenari marini e ambientazioni ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie, trasformando gli spazi in luoghi più allegri e rassicuranti.

L’iniziativa è sostenuta dal direttore dell’Unità operativa di Pediatria, Giuseppe Gramaglia, componente del Direttivo nazionale di ANABO – Associazione Nazionale per l’Assistenza del Bambino in Ospedale, presieduta dal professor Guido Castelli Gattinara, pediatra e infettivologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il progetto si fonda sull’idea che un ambiente più umano e stimolante possa contribuire positivamente al percorso di cura dei bambini e al sostegno delle loro famiglie.

Grazie al contributo di EgoGreen saranno coperti i costi dell’intera realizzazione artistica, confermando l’impegno dell’azienda verso iniziative che producono benefici concreti per la comunità.

A suggellare la collaborazione sarà anche un murales dedicato a EgoGreen, con il logo aziendale inserito nel percorso decorativo quale simbolo di una partnership costruita sui valori della solidarietà, dell’attenzione al territorio e della responsabilità sociale.

Con “Fantasia in Corsia”, il reparto di Pediatria dell’ospedale agrigentino si prepara così a cambiare volto, offrendo ai piccoli pazienti un ambiente più accogliente, capace di trasformare il periodo del ricovero in un’esperienza meno difficile e più ricca di colore e speranza.