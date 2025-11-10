EgoGreen è stata presente al Congresso UNIT 2025, che si è tenuto a Firenze il 7 e 8 novembre

Condividi

Visualizzazioni 109

EgoGreen e Allianz Partners: un dialogo per costruire il futuro dell’energia sostenibile

Un confronto aperto, uno scambio di esperienze, una visione comune orientata al futuro.

Sono stati questi gli elementi che hanno caratterizzato l’appuntamento promosso da Allianz Partners, dedicato al dialogo con la propria rete e alla condivisione di nuove opportunità di crescita.

Tra i protagonisti dell’incontro anche EgoGreen, rappresentata dal Direttore Generale Luca Puzzo, che ha portato sul palco la visione dell’azienda: un’energia sostenibile, trasparente e vicina alle persone.

«Crediamo che la vera innovazione nasca dalle partnership che uniscono valori e competenze», ha spiegato Puzzo durante il suo intervento. «Solo attraverso la collaborazione possiamo costruire soluzioni capaci di generare valore per le imprese, per il territorio e per le persone».

La presentazione di EgoGreen ha offerto uno spunto di riflessione su come la transizione energetica non possa limitarsi alla sola tecnologia, ma debba fondarsi su un approccio umano e relazionale. L’energia, secondo la visione dell’azienda, è un bene condiviso, che si rinnova non solo nelle fonti ma anche nei rapporti di fiducia tra chi la produce, la distribuisce e la utilizza.

L’incontro con la rete Allianz Partners è stato quindi un momento di confronto prezioso, in cui esperienze diverse si sono intrecciate per delineare nuovi orizzonti di collaborazione. Un evento che ha messo in luce l’importanza di costruire sinergie concrete tra imprese e territori, con lo sguardo rivolto al futuro e alla sostenibilità.

Per EgoGreen, la partecipazione è stata l’occasione per ribadire un impegno chiaro: essere parte attiva di un cambiamento che unisce innovazione, responsabilità e prossimità alle persone.