EgoGreen è Premium Partner del Siracusa Calcio 1924 per la stagione 2025/26

EgoGreen, azienda specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas da fonti rinnovabili e nei servizi di efficientamento energetico, e Siracusa Calcio 1924, storica società del calcio siciliano che prenderà parte al campionato di Serie C 2025/26, annunciano congiuntamente l’avvio di una partnership ufficiale che vedrà EgoGreen ricoprire il ruolo di Premium Partner per l’intera stagione sportiva.



Il Siracusa Calcio 1924 rappresenta da sempre un punto di riferimento per la città. La squadra, profondamente radicata nella cultura sportiva locale, si prepara a vivere una stagione ambiziosa nel campionato di Serie C e a rafforzare il proprio progetto tecnico e sociale anche attraverso il settore giovanile e le attività rivolte alle famiglie e ai più piccoli.



Questa collaborazione rappresenta un investimento concreto e condiviso nel territorio aretuseo e nasce dalla volontà di generare valore sportivo, sociale e ambientale.

Il logo EgoGreen sarà presente sul retro delle maglie da gara, nei led bordocampo, nei backdrop e nei ledwall della sala stampa, oltre che sul sito ufficiale e sui canali digitali del club.

“Sostenere il Siracusa Calcio 1924 non è solo una scelta di visibilità, ma un atto di fiducia verso un’intera comunità. Siracusa è una città con un’energia speciale, che merita entusiasmo, investimenti e partecipazione. Siamo felici di legare il nostro nome a una squadra che rappresenta il cuore pulsante del territorio. Continueremo a mettere la nostra energia al servizio della crescita della squadra e della sua comunità,” — dice Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen.



“Siamo orgogliosi di accogliere EgoGreen nella nostra famiglia. Questa partnership nasce da una visione comune fatta di rispetto per il territorio, responsabilità sociale e voglia di crescere insieme. Condividere il nostro percorso con un’azienda solida e orientata al futuro come EgoGreen è motivo di grande fiducia e motivazione per tutto il club” — Alessandro Ricci, Presidente del Siracusa Calcio 1924. La sponsorizzazione sarà supportata da un piano di attivazione territoriale strutturato, pensato per coinvolgere in modo diretto tifosi, clienti e cittadini. La stagione si aprirà con una promozione esclusiva: ogni due contratti sottoscritti presso l’EgoPoint di Siracusa, una maglia ufficiale del Siracusa Calcio verrà consegnata in omaggio.



“Abbiamo accolto questa partnership con grande responsabilità e motivazione. Il nostro obiettivo è portare risultati, ma anche valore: per i tifosi, per la città e per i nostri partner. Con EgoGreen vogliamo fare le cose in grande, seguendo ogni dettaglio per onorare un investimento così importante e costruire un progetto vincente, dentro e fuori dal campo.” — Luca Puzzo, Direttore Generale di EgoGreen.

“Vogliamo che questa non sia una semplice sponsorizzazione, ma un progetto di coesione territoriale. Lavoreremo fianco a fianco con il club per costruire qualcosa che vada oltre il campo da gioco: un ponte tra sport, cittadini ed energia sostenibile.” — Giancarlo Lauriano, Responsabile Marketing e Comunicazione di EgoGreen. Questa alleanza segna un passo importante per entrambe le realtà: EgoGreen consolida la propria presenza in Sicilia investendo nella crescita sostenibile del territorio, mentre il Siracusa Calcio 1924 arricchisce il proprio progetto sportivo con un partner solido, innovativo e in espansione a livello nazionale. Insieme, EgoGreen e Siracusa Calcio 1924, condividono una visione concreta, sostenibile e profondamente legata al territorio. Una visione che si chiama futuro”.