EgoGreen e AICA: servizi gratuiti per semplificare le pratiche dei cittadini

Condividi

Visualizzazioni 18

Rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi idrici, evitando lunghe attese e inutili spostamenti. È questo l’obiettivo della collaborazione che vede coinvolti gli EgoPoint di EgoGreen Luce e Gas nel supporto ai cittadini serviti da AICA.

L’azienda tiene a precisare che tutte le attività svolte presso i punti vendita EgoGreen sono offerte a titolo completamente gratuito. Non è previsto alcun compenso economico per l’assistenza fornita ai cittadini nelle procedure relative ai servizi idrici, dai nuovi allacci alle altre pratiche amministrative.

Un ruolo fondamentale è svolto dagli EgoPoint presenti sul territorio, che hanno scelto di mettere a disposizione competenze, professionalità e senso civico per agevolare l’utenza. Grazie alla loro presenza capillare, molti cittadini possono oggi accedere più facilmente ai servizi, riducendo tempi di attesa e la necessità di recarsi presso gli uffici centrali di AICA ad Agrigento.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra realtà operanti in settori diversi possa generare benefici per la collettività. Da una parte il comparto energetico, dall’altra quello idrico: una sinergia che punta a rendere i servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e in linea con i processi di innovazione e digitalizzazione richiesti dalla società contemporanea.

Viene inoltre ribadito che EgoGreen e AICA mantengono piena autonomia gestionale e societaria, operando come soggetti distinti e indipendenti, pur collaborando per migliorare l’efficienza dei servizi offerti al territorio.

Con questa iniziativa, EgoGreen conferma il proprio impegno nell’ampliamento dell’ecosistema dei servizi dedicati alle comunità locali, contribuendo concretamente alla modernizzazione del territorio e al percorso di transizione ecologica, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini agrigentini.

Il presidente Marcello Giavarini ha così commentato: “Ringrazio sentitamente tutti gli EgoPoint che, con spirito di servizio e profondo attaccamento al territorio agrigentino, si sono messi in gioco per rendere i nuovi allacci d’acqua e altri servizi più rapidi, evitando ai cittadini lunghe file e spostamenti presso la sede di Aica di Agrigento”