EgoGreen cresce ancora: benvenuto a Mirko Ferreri, nuovo Regional Manager per la Puglia

Condividi

Visualizzazioni 129

Il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, commenta così questo nuovo traguardo:

“L’ingresso in Puglia rappresenta per EgoGreen un altro passo importante nel nostro percorso di crescita. Accogliere Mirko nella nostra squadra significa rafforzare la nostra presenza in un territorio ricco di energia, storia e prospettive. La sua professionalità e il suo radicamento locale saranno determinanti per costruire un rapporto autentico con i cittadini pugliesi.

Con questa apertura vogliamo portare in Puglia non solo energia sostenibile, ma anche vicinanza, ascolto e fiducia quotidiana. Crediamo che il valore più grande sia quello delle persone, e siamo certi che insieme a Mirko potremo contribuire allo sviluppo di una regione che ha molto da offrire al futuro della sostenibilità.

Un caloroso benvenuto a Mirko Ferreri nella famiglia EgoGreen.”