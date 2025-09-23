EgoGreen cresce ancora: aperti due nuovi EgoCorner in provincia di Agrigento

Condividi

EgoGreen continua a rafforzare la propria presenza sul territorio siciliano con l’apertura di due nuovi EgoCorner. A Casteltermini è attivo l’EgoCorner di Amantia Carmelo, ospitato presso Digital Planet in via G. Matteotti 48, mentre a Ribera è stato inaugurato l’EgoCorner di Antonino D’Angelo, all’interno di Powerline in via Parlapiano 22.



Un passo importante che conferma l’impegno di EgoGreen nel rendere i propri servizi sempre più vicini alle famiglie e alle imprese locali. L’iniziativa è stata portata avanti con determinazione e passione dal nostro Area Manager Biagio Nigrelli, che con il suo lavoro quotidiano contribuisce a far crescere la rete degli EgoCorner e a consolidare il legame con il territorio.

Con queste nuove aperture, EgoGreen amplia la possibilità di offrire consulenza, soluzioni per la fornitura di luce e gas e servizi dedicati all’efficientamento energetico, sempre all’insegna della sostenibilità e della vicinanza alle comunità locali.