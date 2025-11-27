EgoGreen continua a crescere: Modefinance conferma il rating

Condividi

Modefinance Ratings ha assegnato a EgoGreen un Corporate Credit Rating 2025: B1- (Affirm).

Questo riconoscimento attesta che l’azienda, anche in un contesto economico complesso, mantiene una solida situazione finanziaria, una buona gestione della liquidità e una redditività in crescita, grazie anche alla rete di punti vendita fisici e a un modello di business orientato alla stabilità.

Per i responsabili di EgoGreen “si tratta di confermare anche ai partner, clienti e stakeholder, l’affidabilità e la capacità di affrontare il futuro con serietà. Continuiamo a investire in energia, efficienza e servizi con lo stesso spirito: concretezza, trasparenza e visione di lungo termine”.