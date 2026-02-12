EgoGreen consolida la sua presenza in Toscana e apre un nuovo EgoPoint a Cecina

Condividi

La crescita di EgoGreen continua senza sosta. L’azienda, punto di riferimento nel settore dell’energia e dell’efficientamento energetico, rafforza la propria presenza sul territorio nazionale e inaugura il nuovo EgoPoint di Cecina (LI), in Via Diaz 36, portando anche in Toscana la sua visione fatta di innovazione, sostenibilità e valore concreto per le famiglie.

Un passo strategico che conferma la volontà di EgoGreen di essere sempre più vicina alle persone, offrendo non solo forniture di luce e gas, ma un vero e proprio modello di consulenza energetica trasparente e personalizzata.

In un contesto in cui il mercato energetico è sempre più complesso, EgoGreen sceglie la strada della chiarezza. L’obiettivo è rendere l’energia comprensibile, conveniente e sostenibile, accompagnando famiglie e imprese in un percorso consapevole verso il risparmio e l’efficienza.

Il nuovo EgoPoint di Cecina nasce proprio con questa missione: mettere al centro le persone.

Ascolto, competenza e soluzioni su misura sono i pilastri dell’approccio EgoGreen, che punta a costruire relazioni di fiducia durature nel tempo.

Dalla consulenza su luce e gas alle soluzioni per l’efficientamento energetico, ogni proposta è studiata per generare valore reale, ottimizzare i consumi e contribuire alla transizione energetica.

L’apertura di Cecina rappresenta molto più di una nuova sede: è un investimento nel territorio toscano e nelle sue comunità.

Un ringraziamento speciale va a Emiliano Nardone, CEO di DemiConsulting e imprenditore di riferimento per EgoGreen in questi territori, per la visione e l’impegno che hanno reso possibile questo importante traguardo.

Fondamentale anche il contributo di Daniele Salvini e Gianluca Rossi, che con il loro supporto e la loro collaborazione hanno contribuito alla crescita del progetto, dimostrando come il lavoro di squadra sia la chiave per creare sviluppo e opportunità.

Con l’apertura del nuovo EgoPoint, EgoGreen rafforza la propria presenza in Toscana con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per chi desidera un partner energetico affidabile, trasparente e orientato al futuro.

La sede di Cecina è pronta ad accogliere cittadini e imprese che vogliono:

ottimizzare i costi di luce e gas

ricevere una consulenza chiara e senza sorprese

valutare soluzioni di efficientamento energetico

contribuire attivamente a un modello energetico più sostenibile

EgoGreen continua così il suo percorso di crescita, portando sul territorio non solo servizi, ma una vera cultura dell’energia consapevole.