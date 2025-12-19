EgoGreen consolida la sua presenza in Sardegna e apre a Cagliari!

Condividi

EgoGreen continua il suo percorso di crescita e consolidamento sul territorio nazionale, approdando anche in Sardegna con la propria visione fondata su innovazione, sostenibilità e attenzione concreta alle famiglie.

Con l’apertura del nuovo EgoPoint di Cagliari, in via dei Capraia 24, l’azienda rafforza la propria presenza offrendo un punto di riferimento dedicato a chi cerca soluzioni energetiche semplici, trasparenti e sostenibili. Al centro del progetto ci sono le persone: ascolto, competenza e consulenza personalizzata rappresentano i pilastri dell’esperienza EgoGreen.

Nel nuovo spazio, cittadini e famiglie possono trovare supporto qualificato e proposte pensate per rendere l’energia più accessibile, conveniente e in linea con le esigenze di un futuro più responsabile. Un ulteriore passo avanti per EgoGreen nel promuovere un modello energetico attento all’ambiente e al benessere delle comunità locali.