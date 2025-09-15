EgoGreen arriva in Toscana: benvenuto a Marco Magnani, nuovo Regional Manager per la regione

Condividi

E sull’evento, il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, commenta:

“L’arrivo in Toscana rappresenta per EgoGreen un ulteriore passo nel percorso di crescita e radicamento nei territori. Accogliere Marco nella nostra squadra significa investire in una regione unica, che unisce bellezza, cultura, spirito innovativo e una forte sensibilità verso la sostenibilità.

Con questa presenza vogliamo portare non solo energia sostenibile, ma anche vicinanza, ascolto e supporto quotidiano. Siamo convinti che siano le persone a fare la differenza, e con Marco al nostro fianco siamo certi di poter contribuire a rendere la Toscana ancora più ecosostenibile.

Un caloroso benvenuto a Marco Magnani nella famiglia EgoGreen.”