EgoGreen apre un nuovo EgoPoint ad Aragona

EgoGreen continua il suo percorso di crescita e rafforza la propria presenza sul territorio con l’apertura di un nuovo EgoPoint ad Aragona. L’inaugurazione è in programma domenica 18 gennaio alle ore 11:30, in via Salvatore La Rosa, 191, e rappresenta un nuovo passo avanti nella diffusione di soluzioni energetiche sostenibili e vicine alle esigenze delle comunità locali.

Il nuovo spazio sarà dedicato all’energia a 360 gradi: luce, gas, efficienza energetica e consulenza personalizzata, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al risparmio per famiglie e imprese. Un punto di riferimento pensato per accompagnare i cittadini verso scelte più consapevoli, responsabili e in linea con le sfide ambientali attuali.

All’evento inaugurale sarà presente anche il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, che incontrerà la comunità locale per condividere questo importante momento di crescita e ribadire l’impegno dell’azienda nel costruire un rapporto diretto e duraturo con il territorio.

L’apertura dell’EgoPoint di Aragona si inserisce in una strategia di sviluppo che punta a coniugare innovazione, attenzione all’ambiente e vicinanza alle persone, valori che da sempre contraddistinguono EgoGreen.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, famiglie e operatori del territorio sono invitati a partecipare all’inaugurazione e a festeggiare insieme l’inizio di questa nuova avventura.