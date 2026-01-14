EgoGreen apre un nuovo EgoPoint a Favara (AG)

Condividi

Favara accoglie un nuovo punto di riferimento per l’energia sostenibile. EgoGreen annuncia l’apertura del nuovo EgoPoint di Favara, in Corso Vittorio Veneto, 76, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul territorio e confermando l’impegno verso un modello energetico più consapevole, conveniente e trasparente.

La crescita di EgoGreen passa attraverso la vicinanza concreta ai cittadini. Con l’apertura dell’EgoPoint di Favara, l’azienda sceglie di investire in un presidio fisico capace di offrire ascolto, competenza e soluzioni personalizzate, rispondendo alle esigenze di chi desidera gestire l’energia in modo semplice e senza sorprese.

Presso il nuovo EgoPoint, i clienti possono usufruire di consulenze dedicate su luce, gas ed efficientamento energetico, con un approccio orientato alla massima trasparenza. L’obiettivo è accompagnare ogni persona nella scelta della soluzione più adatta, aiutandola a ottimizzare i consumi e a ridurre gli sprechi, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

EgoGreen promuove un’idea di energia alla portata di tutti, fondata su chiarezza contrattuale, convenienza economica e responsabilità verso l’ambiente. Il nuovo EgoPoint di Favara nasce proprio per rendere questi valori concreti e facilmente fruibili, offrendo un supporto diretto e professionale a famiglie e attività del territorio.

Vieni a trovarci

Il team di goGreen è pronto ad accogliere i cittadini di Favara presso il nuovo EgoPoint di Corso Vittorio Veneto, 76, per fornire informazioni, assistenza e consulenze personalizzate.

Un nuovo spazio dedicato all’energia del futuro, pensato per chi vuole fare scelte consapevoli oggi.