EgoGreen amplia la sua rete in Puglia: inaugurato il nuovo EgoPoint di Bari

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Un nuovo punto di riferimento per chi desidera risparmiare sui consumi e scegliere un’energia più sostenibile. EgoGreen apre a Bari un EgoPoint dedicato a consulenze personalizzate su luce, gas ed efficientamento energetico.

La crescita di EgoGreen continua con un’importante novità per il territorio pugliese: l’apertura del nuovo EgoPoint di Bari, uno spazio pensato per offrire un servizio di consulenza diretto, trasparente e altamente qualificato a famiglie, professionisti e imprese.

Situato in Via G. Fanelli 223, il nuovo punto consulenza nasce con l’obiettivo di rendere il mondo dell’energia più semplice da comprendere e più conveniente da gestire. In un mercato in continua evoluzione, avere un interlocutore competente rappresenta un valore aggiunto per chi desidera ottimizzare i propri consumi e individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

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L’EgoPoint non è un semplice sportello informativo, ma un luogo dove ogni cliente può ricevere un’analisi approfondita della propria situazione energetica. Portando una bolletta di luce o gas, sarà possibile confrontare costi, consumi e opportunità di risparmio attraverso una consulenza personalizzata, chiara e senza impegno.

Oltre alle offerte dedicate alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, il team di EgoGreen accompagna i clienti anche nella scelta di interventi di efficientamento energetico, proponendo soluzioni innovative per ridurre gli sprechi, migliorare le prestazioni degli immobili e contribuire alla tutela dell’ambiente.

L’apertura del nuovo EgoPoint rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dell’azienda, che continua a investire nella vicinanza ai cittadini e nella qualità del servizio. Essere presenti sul territorio significa infatti offrire un rapporto umano, costruito sull’ascolto, sulla trasparenza e sulla consulenza personalizzata, elementi che da sempre contraddistinguono la filosofia di EgoGreen.

Chi desidera ricevere maggiori informazioni o valutare possibili opportunità di risparmio è invitato a visitare il nuovo EgoPoint di Bari in Via G. Fanelli 223. Il personale sarà a disposizione per fornire un supporto professionale e aiutare ogni cliente a trovare la soluzione energetica più adatta alle proprie necessità.

EgoGreen continua così il proprio percorso di crescita, portando anche a Bari un modello di consulenza che mette al centro le persone, il risparmio e la sostenibilità, con l’obiettivo di costruire un futuro energetico più efficiente e consapevole.