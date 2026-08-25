EgoGreen al fianco di South Kensington: doppio secondo posto alla Palermo-Montecarlo 2026

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Passione, competenza e spirito di squadra. Sono questi gli ingredienti che hanno accompagnato South Kensington nella prestigiosa Palermo-Montecarlo 2026, una delle regate più impegnative e affascinanti del Mediterraneo, affrontata quest’anno in condizioni meteorologiche particolarmente difficili.

A sostenere l’equipaggio c’è anche EgoGreen, realtà impegnata nel settore dell’energia e attenta ai valori dell’innovazione e della sostenibilità, che ha scelto di affiancare South Kensington in questa importante sfida sul mare.

La competizione ha messo a dura prova equipaggi e imbarcazioni, richiedendo grande preparazione tecnica, capacità di adattamento e un forte lavoro di squadra. South Kensington, della scuola nautica Franco Licata D’Andrea, ha risposto con determinazione, conquistando un prestigioso secondo posto nella categoria IRC e un altro secondo posto nella ORC 2.

Un doppio risultato che premia il lavoro dell’intero equipaggio e conferma la solidità di un progetto costruito sulla preparazione e sulla collaborazione.

Il legame tra EgoGreen e South Kensington va oltre la semplice partnership sportiva. I valori che caratterizzano la navigazione – capacità di affrontare le difficoltà, innovazione, organizzazione e lavoro di squadra – sono gli stessi che EgoGreen pone alla base della propria visione nel campo dell’energia sostenibile.

«In mare come nel mondo dell’energia – è il messaggio lanciato da EgoGreen – per raggiungere grandi traguardi servono visione, innovazione, sostenibilità e lavoro di squadra».

La Palermo-Montecarlo 2026 si chiude dunque con un bilancio di grande soddisfazione per South Kensington, protagonista di una prova di carattere e capace di salire due volte sul secondo gradino del podio.

Un risultato che rafforza anche la collaborazione con EgoGreen, accomunata all’equipaggio dalla volontà di guardare al futuro con ambizione, sostenibilità e obiettivi concreti.