EgoGreen al fianco di Giulia Anania: terzo posto nella prima tappa del Campionato Italiano di Kitesurf

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Giulia Anania torna alle competizioni e lo fa nel migliore dei modi, conquistando un prestigioso terzo posto nella prima tappa del Campionato Italiano di Kitesurf, disputata nelle acque di Campione del Garda.

Un risultato di grande valore, ottenuto dopo tre anni lontana dalle gare. Durante questo periodo, infatti, Giulia ha scelto di dedicarsi al proprio percorso universitario, senza mai abbandonare la passione per il mare e per questo sport. Il ritorno alle competizioni ha rappresentato una nuova sfida, affrontata con entusiasmo, determinazione e spirito di sacrificio.

Nonostante le condizioni impegnative in acqua, Giulia ha dimostrato carattere e preparazione, scegliendo di mettersi alla prova con nuovi trick e affrontando ogni manche con l’obiettivo di crescere e ritrovare il ritmo gara. Il terzo gradino del podio premia il lavoro svolto e segna l’inizio di una nuova stagione agonistica ricca di obiettivi e nuove opportunità.

EgoGreen è orgogliosa di sostenere il percorso sportivo di Giulia Anania, condividendo i valori che lo sport trasmette ogni giorno: impegno, costanza, passione e voglia di superare i propri limiti.

Sostenere giovani talenti significa investire nelle persone e nelle loro ambizioni, accompagnandole nel raggiungimento dei propri traguardi.

A Giulia vanno i complimenti di tutta EgoGreen per questo importante risultato, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni nelle prossime tappe del Campionato Italiano di Kitesurf.