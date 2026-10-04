EgoGreen al fianco della sicurezza stradale: ad Agrigento la partecipazione a “On The Road”

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EgoGreen scende in campo al fianco della comunità agrigentina per promuovere sicurezza, consapevolezza e attenzione al territorio.

Si è svolta ieri ad Agrigento “On The Road”, importante iniziativa dedicata alla sicurezza stradale e alla sensibilizzazione dei cittadini, promossa dalla Prefettura di Agrigento con la partecipazione dell’Automobile Club Agrigento e delle istituzioni del territorio.

Tra i protagonisti della giornata anche EgoGreen, presente con un proprio spazio informativo e il caratteristico gonfiabile, dove il team ha incontrato cittadini e visitatori, fornendo informazioni sulle soluzioni e sui servizi dell’azienda. Particolarmente significativo il momento dedicato alla sicurezza alla guida, con la possibilità per i partecipanti di cimentarsi nel test attraverso gli occhiali 3D, un’esperienza studiata per rendere immediatamente percepibili i rischi legati alla guida in condizioni non sicure.

All’iniziativa hanno preso parte il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, il Questore Tommaso Palumbo e il presidente dell’ACI Agrigento, avvocato Bellanca, insieme a rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale.

EgoGreen ha inoltre voluto condividere con i partecipanti un momento di festa e convivialità attraverso la distribuzione di gadget, rafforzando quel rapporto diretto con il territorio che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’azienda.

“Essere presenti sul territorio significa stare vicino alle persone, ascoltare le loro esigenze e contribuire concretamente alle iniziative che promuovono sicurezza, consapevolezza e benessere della comunità”.

Con la partecipazione a “On The Road”, EgoGreen conferma dunque il proprio impegno non soltanto sul fronte dei servizi, ma anche attraverso una presenza attiva nelle iniziative capaci di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza.