Editoria, bando da tre milioni. Schifani: “Nuovo slancio per l’occupazione”

Il governo regionale, su proposta dell’assessore all’Economia Dagnino, ha approvato il bando da tre milioni di euro per gli interventi a favore delle imprese dell’editoria cartacea e digitale e delle emittenti radiofoniche e televisive. Il presidente Schifani commenta: “L’editoria ha un ruolo fondamentale per la vita democratica e, anche in questi giorni di emergenza per la nostra Isola, ha rivelato la sua centralità per una corretta informazione dei cittadini. Il via libera al bando da tre milioni di euro per contributi a fondo perduto è la prova dell’attenzione che il mio governo ha per chi assolve a questa funzione di servizio al pubblico, garantendo un vitale pluralismo di voci e la trasparenza delle informazioni. Inoltre, la misura che abbiamo previsto darà un nuovo slancio alla creazione di nuova occupazione nel settore”.
