Edilizia sostenibile e innovazione, gli ingegneri di Agrigento protagonisti alla Fiera per Costruire

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Edilizia sostenibile, innovazione e nuove metodologie di progettazione saranno al centro del seminario promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento nell’ambito della Fiera per Costruire, in programma dal 25 al 27 settembre al Palacongressi di Agrigento.

L’appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre, dalle 16 alle 20, con il seminario dal titolo “Progettare l’edificio sostenibile: LCA, LCC, CAM e soluzioni innovative – Metodologie, certificazioni e sistemi per nuove costruzioni e riqualificazioni”.

Un incontro rivolto a progettisti, imprese, pubbliche amministrazioni e operatori del comparto, chiamati sempre più a confrontarsi con sostenibilità ambientale, criteri minimi ambientali, valutazione del ciclo di vita degli edifici, certificazioni, innovazione tecnologica e riqualificazione del patrimonio esistente.

Di particolare rilievo il parterre dei relatori, composto da docenti universitari, esperti CAM e professionisti specializzati. Tra gli interventi quello del professor Maurizio Cellura, docente ordinario dell’Università degli Studi di Palermo, che approfondirà l’applicazione di LCC e LCA nel settore edilizio. Previsti inoltre i contributi degli esperti CAM Toni Cellura e Giuseppe Grimaldi.

Il programma affronterà anche il tema della certificazione dei prodotti e dei requisiti ambientali, con Giuseppe Marino, mentre Luca Pendolino, Francesco Confortini e Marcella Venturelli illustreranno soluzioni e sistemi innovativi destinati alle nuove costruzioni e agli interventi di riqualificazione.

“La partecipazione alla Fiera per Costruire rappresenta per il nostro Ordine un’importante occasione di confronto con il mondo professionale e produttivo”, sottolinea il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Domenico Armenio.

“La sostenibilità – aggiunge – non è più soltanto un obiettivo, ma una dimensione che deve entrare sempre più nelle scelte progettuali, nelle procedure di gara, nella realizzazione delle opere e nella riqualificazione del patrimonio esistente”.

Il seminario punta dunque a fornire strumenti concreti e aggiornati, mettendo in relazione competenze tecniche, normativa, certificazioni e innovazione.

La partecipazione è gratuita. Agli ingegneri saranno riconosciuti 4 CFP ai fini dell’aggiornamento professionale; l’incontro è aperto anche alle altre categorie professionali, con il riconoscimento dei crediti secondo i rispettivi regolamenti.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di approfondimento della Fiera per Costruire e pone al centro una delle principali sfide del settore: progettare e realizzare edifici più sostenibili, efficienti e duraturi, puntando su nuove tecnologie, certificazioni e metodologie capaci di accompagnare la trasformazione del comparto edilizio.