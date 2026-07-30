Economia, Agrigento cresce e supera la media nazionale

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La provincia di Agrigento si conferma tra i territori più dinamici del Mezzogiorno, con risultati superiori alla media italiana in sette indicatori economici su dieci. A trainare la crescita è soprattutto l’export, aumentato del 64,2% rispetto al primo trimestre del 2025, insieme all’incremento delle imprese attive, delle start-up innovative, degli enti del Terzo settore, delle compravendite immobiliari, dei depositi bancari e del credito alle attività economiche. Restano criticità sul fronte occupazionale e delle nuove assunzioni. Il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, evidenzia la capacità delle imprese locali di investire in qualità, innovazione e nuovi mercati, sottolineando la necessità di trasformare la crescita in nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani.