Economia agrigentina: eppur si muove

Condividi

Visualizzazioni 123

Agrigento, più nuove imprese che cessazioni nel secondo trimestre 2026: saldo positivo di 172 aziende. I dati della Camera di Commercio.

Il sistema imprenditoriale della provincia di Agrigento registra segnali positivi nel periodo aprile-giugno 2026, il secondo trimestre. Secondo i dati Movimprese elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, nel territorio agrigentino si contano 477 nuove iscrizioni e 305 cessazioni, con un saldo favorevole di 172 imprese e un tasso di crescita dello 0,43%.

Positivo anche il bilancio dell’artigianato, con 88 nuove iscrizioni, 56 cessazioni e un saldo attivo di 32 imprese, pari a un incremento dello 0,57%. Nel confronto con il resto della Sicilia, Agrigento si colloca sopra la media regionale, ferma allo 0,36%, superando Palermo (0,44%), Trapani (0,39%), Catania (0,41%), Messina (0,29%), Siracusa (0,25%), Ragusa (0,22%), Caltanissetta (0,33%) ed Enna (0,14%). Per il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, i numeri del secondo trimestre confermano la capacità di tenuta del sistema produttivo locale e la volontà degli imprenditori di continuare a investire, nonostante un quadro economico ancora complesso.

Termine sottolinea anche il risultato del comparto artigiano, considerato una componente fondamentale dell’economia provinciale, e annuncia il proseguimento delle iniziative a sostegno delle aziende attraverso servizi qualificati, percorsi di formazione, accompagnamento alla transizione digitale ed ecologica, e strumenti per rafforzare la competitività. La Camera di Commercio continuerà inoltre a promuovere investimenti, valorizzazione delle produzioni locali e nuove attività, con l’obiettivo di favorire sviluppo e occupazione nel territorio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)