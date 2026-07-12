Canicattì, l’EgoPoint diventa Sportello AICA: più servizi e assistenza per gli utenti del servizio idrico (VIDEO)

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L’EgoPoint di Canicattì amplia le proprie funzioni e diventa ufficialmente uno Sportello AICA, offrendo ai cittadini un nuovo punto di riferimento per l’accesso ai principali servizi del gestore idrico.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra EgoGreen e AICA con l’obiettivo di rendere più semplice e immediato il rapporto tra utenti e servizio, grazie a uno sportello di prossimità in grado di fornire assistenza su numerose pratiche amministrative.

Presso la sede sarà possibile richiedere nuovi allacciamenti alla rete idrica, stipulare contratti e presentare volture, ottenere la ristampa delle bollette, ricevere supporto per i pagamenti e chiedere informazioni su pratiche commerciali e amministrative.

L’apertura dello Sportello AICA all’interno dell’EgoPoint rappresenta un ulteriore investimento nei servizi di prossimità, puntando a garantire maggiore efficienza, tempi di risposta più rapidi e un contatto diretto con i cittadini.

Alla base della partnership vi è una visione condivisa che mette al centro il territorio, la qualità dei servizi, l’innovazione e la vicinanza alle esigenze delle comunità locali.

A presentare il progetto è anche Marco Licata, responsabile EgoPoint Sicilia, che in un video racconta il significato dell’accordo e l’impegno di EgoGreen nel mettere la propria rete al servizio delle persone, contribuendo a rendere sempre più accessibili i servizi offerti da AICA.