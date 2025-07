Eco Village Fest 2025. Un’edizione di bellezza condivisa che lascia il segno

Condividi

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la terza edizione dell’Eco Village Fest, che si è svolta ieri, domenica 20 luglio 2025, all’interno degli spazi della Villa Romana di Durrueli, nel comune di Realmonte, nell’area archeologica che si affaccia sul mare.

Il festival, promosso dall’Associazione MariTerra, ha avuto il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, il patrocinio gratuito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, e dei Comuni di Agrigento e Realmonte, che si ringraziano sentitamente per il prezioso sostegno.

L’Eco Village Fest 2025 è stata una giornata dedicata alla sostenibilità, alla creatività, all’ambiente e alla comunità, che ha saputo coinvolgere centinaia di persone, famiglie, bambini, turisti e abitanti del territorio in un’esperienza autentica e partecipata. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare e educare al rispetto del pianeta attraverso la bellezza e atti d’amore verso l’ambiente.

La terza edizione dell’Eco Village Fest si è aperta la mattina simbolicamente con un’azione concreta e visibile: una raccolta collettiva di mozziconi di sigarette e plastica sulla spiaggia di Realmonte, a pochi passi dalla Villa Romana di Durrueli.

Una vera e propria mozziconi-free action, che ha coinvolto associazioni, volontari, bambini e bagnanti in un’attività semplice ma carica di significato: ripulire un tratto di costa da uno dei rifiuti più diffusi e tossici per l’ambiente marino. Il messaggio voleva essere forte: La sostenibilità non è solo un principio. È un gesto, è un esempio, è qualcosa che si fa, insieme.

Subito dopo il festival ha continuato con un programma di laboratori gratuiti condotti dalle associazioni presenti, che hanno coinvolto decine di bambini e bambine in attività legate all’ambiente, alla bellezza, al rispetto per la natura e al gioco consapevole. Le associazioni partecipanti sono state: Legambiente, Goletta verde di Legambiente, Fai Agrigento, WWF Area Mediterranea, Meris, Pastactivity, Associazione Kore, Leo Club Agrigento, Beddame Food Travel People, Plastic Free e Karma Sea School.

Dalle ore 18:00, il festival ha visto accendersi anche il cuore pulsante del Food Market e dell’EcoMarket, con: produttori locali, illustratrici, artiste, mercatino vintage, artigiani del riuso, aziende agricole bio, stand sostenibili e degustazioni gratuite.

Nel tardo pomeriggio, quando il sole iniziava a calare dietro la Villa Romana, è andata in scena l’esibizione della scuola ASD Progetto Danza delle sorelle Bartolomeo, che ha regalato al pubblico una coreografia intensa, emozionante, ispirata al tema della pace e al bisogno, oggi più che mai sentito, di pace nel mondo.

A fare da colonna sonora al villaggio: la selezione musicale di Radio Beirut, un viaggio sonoro tra i ritmi del mondo e le vibrazioni del Mediterraneo, e la voce di Riccardo Gaz, speaker di Radio Vela, che ha accompagnato il pubblico con ironia e calore, raccontando gli ospiti, dialogando con le associazioni.

Ospite speciale dell’edizione 2025 è stata anche Ilenia Curiale, in arte @ticidevoportareinsicilia, influencer e narratrice di un’isola fatta di volti, storie e paesaggio mozzafiato.

Con i suoi oltre 133.000 follower, Ilenia ha dato voce a una Sicilia nascosta e profonda, raccontando non solo i luoghi, ma le persone che li rendono speciali. Durante il festival, ha presentato il suo libro “Ti ci devo portare in Sicilia”, una dichiarazione d’amore alla sua terra, e ha incontrato il pubblico in un momento sentito e partecipato, firmando copie, scambiando sorrisi, emozionando tutti con parole vere.

Eco Village Fest 2025 anche quest’anno non è stato un semplice evento, ma un gesto collettivo.

È la dimostrazione che, con l’aiuto delle associazioni, delle istituzioni e di una comunità attiva, si può creare bellezza senza impattare, si può educare divertendo, si può stare insieme con leggerezza e senso.