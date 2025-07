Ecco l’intervento integrale al premio Sipario d’Oro dell’astrofisica Veronica Bindi (video)

Condividi

Ad arricchire una serata già abbastanza interessante il premio speciale conferito all’astrofisica Veronica Bindi, voluta fortemente ad Agrigento dal suo grande amico Gerlando Gibilaro il quale si è speso davvero tanto per far si che riuscisse una organizzazione perfetta. Veronica Bindi, come si evince dal video, si sposa nella giornata di oggi e per il suo matrimonio ha scelto le meravigliose coste dell’agrigentino per il giorno più importante della sua vita.