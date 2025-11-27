Ecco la II edizione della rassegna corale “Laudi alla Virgo Fidelis”

Condividi

Visualizzazioni 71

Il 30 Novembre 2025 si svolgerà a Porto Empedocle (AG) la seconda edizione della Rassegna Corale “Laudi alla Virgo Fidelis”

L’evento si svolgerà nella Chiesa Madre Maria SS del Buon Consiglio che vedrà la partecipazione della “CORALE AGRIGENTINA” di Agrigento diretta dal M° Giuseppe Pumo ed altri sette cori:

Coro Polifonico Gesù e Maria di Sambuca di Sicilia (AG) diretta dal M° Baldo Turano,

Corale Polifonica Ecclesia Mater di San Cataldo (CL) diretta da M° Monica Battaglia,

Coro Polifonico Magnificat di Agrigento diretto dal M° Lilia Cavaleri

Corale Bizantina di Palazzo Adriano (PA) diretto dal M° Giuseppe Milazzo,

Coro Polifonico Sergio Alletto di Agrigento diretto dal M° Lorenzo Puma,

Coro Polifonico Santa Cecilia di Agrigento diretto dal M° Emanuele Di Bella

Coro Filarmonico terzo millennio di Racalmuto (AG) diretto dal M° Domenico Mannella, insieme proporranno brani composti da Mons. Marco Frisina, Mons. Giuseppe Liberto, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Marco Ruggeri, Gomez.

La rassegna quest’anno sarà impreziosita dalla presenza del Maestro Monsignor Giuseppe Liberto ed ospiti d’onore quali: la poetessa Giuseppina Mira, il poeta Luigi Piazza, L’Organista Giorgio Accurso Tagano, le Attrici Tania Cutugno ed Antonella Santa Lucia. Un occasione unica per la crescita culturale e per valorizzare il canto e tutti gli altri aspetti storici e sociali.

Presenta la rassegna Renato Terranova. Direzione Artistica è affidata a Fabrizio Randazzo che cura anche l’organizzazione coadiuvato dal comitato Maria SS Immacolata di Porto Empedocle

