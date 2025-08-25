Ecco la buona sanità all’ospedale di Agrigento

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo.

Mi chiamo F.C. e da un anno curo una situazione tanto delicata la quale se non fosse stata presa in tempo e con i giusti metodi, oggi parleremmo di ben altro.

Dopo un intervento mi sono state predisposte otto sedute di lavaggio vescicale con farmaco bianco. Una situazione, questa, che ha creato molto fastidio. Ma andava fatta!

Oggi, superato questo ciclo di otto sedute, devo dire di stare assolutamente bene e che il comportamento di medici e infermieri del reparto di Urologia è stato davvero esemplare. Massima accortezza, massime cure e massime attenzioni.

Un comportamento degno di un ospedale serio senza nulla da invidiare ai nosocomi delle città del nord.

Ed è per questo che, ringraziando il Direttore di sicilia24h.it per la disponibilità, ritengo doveroso elogiare e ringraziare pubblicamente tutto lo staff che mi è stato vicino.

Dr. Giuseppe Ferraro,



Dr. Giuseppe Fragapane

Dr. Angelo Pizzo

Dr. Alfonso Migliara

Dr. Bishqemi Arjan

e l’infermiera Maria Gino

Lettera firmata

F.C.