Ecco il libro “Donne delle De.Co. – Sulle tracce del Veronelli”

È finalmente disponibile il libro “Donne delle De.Co. – Sulle tracce del Veronelli”, firmato da Marika Orlando, presidente nazionale Donne delle De.Co., voce autorevole nella promozione e tutela delle identità agroalimentari italiane. Il volume è un omaggio appassionato e profondamente umano alle donne che ogni giorno custodiscono e tramandano i saperi dei territori attraverso la cultura del cibo, del lavoro e della memoria.

Ispirato alla figura e alla filosofia di Luigi Veronelli, il libro raccoglie testimonianze, racconti e riflessioni lungo un percorso che attraversa l’Italia delle Denominazioni Comunali (De.Co.). Il sottotitolo, “Camminare la terra per raccontarla”, racchiude lo spirito dell’opera: un invito a conoscere davvero i luoghi solo vivendoli, ascoltandoli e rispettandoli.

Il libro pone al centro il ruolo delle donne come custodi del patrimonio culturale locale, capaci di trasformare la terra, il tempo e la tradizione in narrazioni vive, capaci di educare, emozionare e resistere. Non si tratta solo di un’opera narrativa, ma di un vero e proprio manifesto culturale che intreccia geografia, biodiversità, identità e genere. Camminare la terra…ognuna di noi ha la percezione di una terra incontaminata, un luogo dal quale provengono le anime.

Un sogno ad occhi aperti di un mondo reale e immaginato allo stesso tempo, vissuto e idealizzato, di una natura incontaminata, viva e palpitante, dove i chiaroscuri appena percettibili, ingannano l’occhio in un tutt’uno, proprio come nella natura: ti abbassi a sentire l’odore di un fiore, socchiudi gli occhi e… ecco che si susseguono sogni, ricordi, visioni.

La copertina, visivamente potente e simbolica, raffigura una figura femminile composta da frutta e verdura, evocando l’arte di Arcimboldo e ribadendo il profondo legame tra donna e terra, natura e cultura.