Ecco il film su Rosa Balistreri “L’amore che ho”; a Licata il prossimo 7 Maggio

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Balsamo con grande soddisfazione comunica che il 7 maggio verrà proiettato in anteprima a Licata (Fly Cinema) il Film di Paolo Licata “L’amore che ho” sulla vita della cantante folk Rosa Balistreri. La pellicola è prodotta da Dea Film e Moonlight Pictures.

Il programma del 7 maggio prevede alle Ore 15,30 conferenza stampa al Carmine, alle ore 17,30 prima proiezione con i protagonisti, alle ore 20,30 seconda proiezione con saluto dei protagonisti, alle ore 22,30 l’ultimo spettacolo.



Vista l’importanza dell’iniziativa, gli inviti per l’anteprima della pellicola sono stati estesi alle massime autorità civili, militari e religiose della Provincia. Cittadini e associazioni sono invitati a rendere omaggio alla nostra concittadina, protagonista del film.

Il presente comunicato vale come formale invito agli organi di stampa per la conferenza stampa delle ore 15,30 a cui prenderanno parte il regista, il cast e la produzione.