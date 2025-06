Ecco il caldo africano, da mercoledi sarà ancora peggio

Condividi

Visualizzazioni 96

Un primo picco è previsto per oggi e una seconda fase ancora più rovente da mercoledì prossimo.

In Sicilia si va verso sette giorni di caldo africano. Da oggi si registrerà un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano: le temperature saranno in forte aumento e, in particolare, tantissima sabbia del deserto tingerà di ocra i cieli. Un primo picco è previsto per oggi e una seconda fase ancora più rovente da mercoledì

prossimo. Giugno sta registrando temperature anche di 6-8°C oltre la media.

In generale, però, il tempo sarà soleggiato quasi ovunque in Italia. Il primo picco di questo giugno sahariano sarà toccato oggi con temperature anche di 40°C nelle zone interne della Sicilia, poi tra lunedì e martedì ci sarà un leggero momento di refrigerio. Da mercoledì e fino a a domenica 15, si prevedono massime ben oltre i 37°C anche al Centro e ancora 40°C al Sud; anche al Nord si raggiungeranno i 35°C con condizioni di afa diffuse. Secondo Lorenzo Tedici di ilmeteo.it «il Sahara si sposterà verso l’Italia per almeno 7 giorni, con caldo, sole ma anche la sabbia del deserto che peggiorerà purtroppo la qualità dell’aria e a tratti velerà il cielo»