Ecco il branco, aggressioni fuori di un locale. Tre giovani in ospedale

Condividi

Visualizzazioni 202

Serata di paura nella zona della movida. Un gruppo di giovani avrebbe aggredito alcuni ragazzi dell’Agrigentino. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere

Una serata trascorsa tra i locali della movida si è conclusa con tre minorenni costretti a ricorrere alle cure dei medici. È accaduto nella notte di sabato a Gibellina, dove sarebbe esplosa una violenta aggressione ai danni di alcuni giovani provenienti dall’Agrigentino.

A rimanere feriti in maniera più seria sono stati due fratelli di Santa Margherita Belice e un altro minorenne di Montevago. I tre sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca con diversi traumi, contusioni e ferite al volto.

Uno dei due fratelli avrebbe riportato un trauma alla testa che ha richiesto ulteriori approfondimenti clinici. I sanitari hanno disposto una Tac per verificare eventuali conseguenze più gravi e scongiurare la presenza di lesioni interne.

La ricostruzione dell’accaduto è ora affidata alla Polizia. Gli agenti stanno cercando di stabilire cosa abbia fatto scattare la violenza e, soprattutto, di identificare le persone che avrebbero preso parte all’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi del locale.

Il racconto fornito da alcune persone presenti descriverebbe una situazione ben più grave di una semplice lite tra giovani. Il gruppo coinvolto sarebbe composto da circa dieci ragazzi, apparentemente maggiorenni, che avrebbero utilizzato anche oggetti contundenti durante il pestaggio.

Tra gli oggetti indicati nelle testimonianze figurerebbero catene, cinture e tirapugni. Sarebbe stato utilizzato persino un rastrello. Elementi che, se confermati dalle indagini, delineerebbero un’aggressione particolarmente violenta.

A raccontare la propria versione dei fatti è stato anche un genitore di uno dei ragazzi feriti, secondo il quale i minorenni sarebbero stati circondati e colpiti senza una motivazione apparentemente comprensibile.

Uno dei giovani avrebbe riportato una ferita nella zona dell’occhio, rendendo necessari diversi punti di sutura. I colpi ricevuti alla testa avrebbero provocato anche altri traumi. Coinvolta nell’episodio sarebbe stata inoltre una minorenne di Montevago, che avrebbe riportato un evidente ematoma sul volto dopo essere stata colpita con una cintura.

Adesso gli investigatori dovranno ricostruire ogni fase della vicenda, partendo dai momenti che hanno preceduto l’aggressione. Saranno fondamentali le immagini delle telecamere e le dichiarazioni delle persone che si trovavano all’esterno del locale.

L’obiettivo è dare un nome e un volto a tutti i componenti del gruppo e accertare eventuali responsabilità penali per il violento episodio che ha trasformato una notte di divertimento in una serata di paura.