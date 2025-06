Ecco i nuovi commissari di Sciacca e Palma di Montechiaro

Condividi

Visualizzazioni 80

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha accolto due nuovi funzionari. Si tratta del Vice Questore Damiano Lupo, classe 78, che rientra ad Agrigento dopo circa 10 anni per dirigere il commissariato di Sciacca. E’ laureato in Giurisprudenza. Nel corso della carriera ha conseguito 4 encomi, 2 lodi e numerose lettere di apprezzamento quali riconoscimenti premiali per le attività svolte. E poi il commissario Beatrice Pennisi, che dirigerà il Commissariato di Palma di Montechiaro. E’ laureata in Giurisprudenza, classe 96, ha svolto il tirocinio occupandosi nello specifico di reati del codice rosso, e ha svolto contestualmente la pratica forense abilitandosi all’esercizio della professione.