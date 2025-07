Ecco i due eroi che hanno salvato il giovane che stava per annegare

Condividi

A margine della vicenda, è obbligatorio sottolineare che a salvare la vita, almeno per adesso perchè le condizioni del 21enne di origine marocchina e residente a Caltanissetta sono critiche, sono stati i due bagnini che stanziano nella spiaggia che circonda il lido balneare Bellavista.

Un insieme di cose, non fortuite ma preparate, hanno consentito a Pietro Manna e Carlo Basile, bagnini del lido, di salvare la vita del giovane. I due hanno visto annaspare tra le onde (il mare era proibitivo) il 21enne e immediatamente si sono tuffati in acqua senza pensarci due volte.

Portato a riva, le condizioni del marocchino sono apparse subito gravi. E’ stata chiamata l’ambulanza del 118 nonchè l’elisoccorso (che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale di Caltanissetta). Ma ogni minuto che passava era micidiale. Manna e Basile, dopo le primissime cure del grave caso, hanno anche usato un defibrillatore presente all’interno della struttura Bellavista. Anche questo è un fatto assolutamente importante in quanto il lido era dotato del vitale apparecchio. Ed anche in questo caso, i due bagnini hanno messo “in moto” il defibrillatore che certamente, in quel momento ha strappato alla morte il giovane malcapitato.

Un plauso sicuramente va ai due bagnini che sono riusciti a portare a termine una difficilissima impresa. Un altro plauso va al lido Bellavista, dotato del defibrillatore che, mai come in questo caso, è stato decisivo.

Un esempio da prendere.