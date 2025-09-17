Ecco finalmente i soldi per la strada colabrodo della Mosella

Condividi

Visualizzazioni 92

«Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’arrivo del decreto di finanziamento per la Mosella. È importante ricordare che ogni finanziamento non nasce dal nulla, ma poggia su una base solida di programmazione e progettazione: dal Piano triennale delle opere pubbliche, redatto dagli uffici tecnici e approvato dal Consiglio comunale, all’attento lavoro tecnico degli uffici del Comune di Agrigento.

Un ringraziamento particolare va agli ingegneri Gaspare Maria Triassi e Alberto Avenia, insieme al loro staff, che hanno predisposto progetti esecutivi di qualità e candidabili, permettendo all’Amministrazione di partecipare con tempestività alla programmazione FSC 2021-2027.

Come assessore ai Lavori Pubblici, ho seguito personalmente la predisposizione degli atti di indirizzo politico finalizzati alla redazione di progetti esecutivi candidabili e di studi di fattibilità tecnico-economica, tra questi molte strade tra cui La Mosella e lo stadio Esseneto. Nel caso specifico della Mosella, parliamo di un progetto esecutivo cantierabile, pronto nei termini corretti, che consentirà di migliorare la viabilità cittadina ed extraurbana e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Il finanziamento è dunque il risultato di un percorso a piramide: alla base vi è il lavoro quotidiano degli uffici e dell’assessorato alle Infrastrutture, che ho l’onore di amministrare, che hanno saputo programmare e presentare le proposte nei tempi giusti; al vertice, il riconoscimento da parte del Governo nazionale e di quello regionale, che oggi premiano tale impegno.

Per questo il plauso va certamente al Governo e all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, ma soprattutto al Comune di Agrigento e al suo personale tecnico-amministrativo che, con professionalità e competenza, hanno reso possibile questo importante risultato per la città.»