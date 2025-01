Ecco come cambia la viabilità in città da oggi fino a domani alle ore 13,00

Condividi

Dalle ore 09:00 del 17-01-2025

2025 alle ore 13:00 del 18-01-2025 e comunque fino a cessate esigenze,

fino a cessate esigenze,

nelle sotto indicate vie o piazze saranno

ranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

DIVIETO DI SOSTA

CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI

veicoli dei partecipanti

CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI ( eccetto i veicoli dei partecipanti

all’evento )

all’evento ) NELLE VIE SOTTO ELENCANTE:

 Via Petrarca, via Manzoni (nel tratto compreso tra ex bar Miccichè e ingresso parcheggio

nel tratto compreso tra ex bar Miccichè e ingresso parcheggio

nel tratto compreso tra ex bar Miccichè e ingresso parcheggio

ex Saiseb), via Scavo comprese le aree di parcheggio

stadio Esseneto;via Scavo comprese le aree di parcheggio adiacenti allo stadio Esseneto

 Via Petrarca fino all’intersezione con

Via Petrarca fino all’intersezione con la via Passeggiata Archeologica;

 Intersezione di Via Passeggiata Archeologica – bivio Bonamorone – Via Crispi incrocio

via Demetra – La Malfa, via Fazello, La Mantia e via Luigi Sturzo, fino a piazza Marconi;

 Via delle Torri (Tutta), via Empedocle – tratto compreso tra via delle Torri e Piazza

Sinatra, Piazza Ravanusella, il parcheggio di fronte il civico 59 e 73 di via Empedocle;

 Piazza Pirandello (Tutta);

 Piazzale Ugo La Malfa ad eccezione delle Autorità (Sindaci della Provincia di Agrigento);

 Via Garibaldi ambo i lati;

 Via Pietro Nenni -solo il lato SX fino all’intersezione con piazza Sinatra-;

 Via Santa Sofia ;

 Via Orfane, dal civico 1 al civico 7, ambo i lati compresa la salita S. Domenico;

 Via Amendola (secondo segnaletica vigente, già presente).

 La Via Atenea sarà interdetta alla sosta dalle ore 07.00 alle ore 13.00;

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA NELLE STRADE SOTTO ELENCATE DALLE

ORE 10:00 -FINO ALLE ORE 13.00 DEL 18 GENNAIO 2025;

1. Presidio a chiusura – Via Manzoni intersezione con via Caruso Lanza. La circolazione

proveniente da Via Manzoni sarà dirottata in via Caruso Lanza;

2. Chiusura della via Petrarca nel doppio senso di marcia fino all’intersezione con la via

Passeggiata Archeologica;

3. 4. Presidio a chiusura – Intersezione di Via Passeggiata Archeologica – bivio Bonamorone;

Presidio a chiusura – Intersezione Via Crispi incrocio con via Demetra e Via U. La Malfa

(Hotel della Valle);

5. Presidio a chiusura – Intersezione Via Crispi con via Fazello, via La Mantia e via Luigi

Sturzo;

6. 7. 8. 9. Presidio a chiusura – Via Crispi incrocio salita Coniglio;

Presidio a chiusura – Via Crispi incrocio con via Europa;

Presidio a chiusura – Via Esseneto incrocio con via Acrone;

Presidio a chiusura – Viale della Vittoria incrocio Piazza Marconi con sbarramento altezza

Caserma Vigili del Fuoco;

10. Presidio a chiusura – Piazza Marconi;

11. Presidio a chiusura – Piazza Vittorio Emanuele altezza Posta Centrale e altezza caserma

Carabinieri;

12. Presidio a chiusura Piazza Aldo Moro altezza Prefettura. Eventuali autovetture in transito

saranno dirottate per la via Gioeni;

13. Presidio a chiusura – Piazza S. Pietro intersezione con via Empedocle;

14. Presidio a chiusura – Via Empedocle con via delle Torri;

15. Presidio a chiusura – Via delle Torri fino a Piazza Sinatra ;

16. Presidio a chiusura – Via Garibaldi ( tutta );

17. Via Pietro Nenni;

18. Presidio a chiusura – Via Salita Lauria, via Curreri, salita Ortolani, via Valli Caldi e via

Santa Lucia ;

19. Presidio a chiusura – intersezione via Finazzi Agro’- via Volpe- Via Garibaldi; – incrocio

Via Dante e Via dell’Annunziata;

20. Presidio a chiusura Trivio Via Dante – Via Manzoni – Via Callicratide;

21. Presidio a chiusura – Trivio Plebis Rea Via Duomo – via Matteotti – Via San Girolamo e

Via S.Vincenzo;

22. Presidio a chiusura – Piazza S. Giuseppe e Via Amendola;

23. Presidio a chiusura – Piazza Pirandello;

24. Vicolo Teatro il divieto verrà esteso anche ai pedoni;

25. Via Orfane il divieto verrà esteso anche ai pedoni;

26. La Via Atenea verrà interdetta alla circolazione veicolare dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del

18.01.2025.

Ove si rendesse necessario ed opportuno ai fini della sicurezza della personalità e/o della

fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia

Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, eccezionalmente, potranno assumere

iniziative in deroga alla presente.

I N C A R I C A

Gli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

DA’ A T T O

Che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del

Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del

responsabile del servizio finanziario.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della

Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente

entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio

comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo in termini di legge con

la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune.

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Lattuca