Comune di Agrigento, traguardo storico: dopo oltre 30 anni ripartono le assunzioni. Grande successo dell’Amministrazione MiccichèCondividi Visualizzazioni 342 Un risultato storico, atteso da oltre trent’anni, che segna una svolta epocale per...
Capodanno 2026, stop ai botti anche ad Agrigento: firmata l’ordinanza del sindacoCondividi Visualizzazioni 251 Stop ai botti anche ad Agrigento in occasione del Capodanno 2026. Il sindaco...
Pietro Bartolo lascia il PD: “Un partito sempre più autoreferenziale…”Condividi Visualizzazioni 290 Pietro Bartolo, medico e attivista per i diritti dei migranti, ha annunciato l’addio...