E’ strage sulla Palermo Sciacca: incidente, tre morti e tre bambini in codice rosso

Gravissimo incidente stradale lungo la Palermo-Sciacca, al chilometro 13, in territorio di Monreale, in provincia di Palermo. Intorno alle ore 8:15 del mattino di oggi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due automobili, un Suv Toyota Rav 4 e una Mercedes. Tre persone sono morte. Tre bambini feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale dei Bambini di Palermo con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. Nel dettaglio, le tre vittime, morte sul colpo, sono un uomo di 40 anni e la moglie di 42 di origini tunisine, e un palermitano di 51 anni. I tre figli della coppia tunisina, di 4, 6 e 8 anni, sono stati intubati.