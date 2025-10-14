E se la pioggia di oggi potesse dare una svolta alle ricerche di Marianna Bello?

Redazione
C’è chi giura che la svolta arriverà. C’è chi, con molta cautela, considera una fra le tante possibilità che possano aiutare a ritrovare il corpo di Marianna Bello, scomparsa tra i flutti della violenta pioggia di quindici giorni fa a Favara.

Le ricerche non si sono fermate un solo attimo, ci sono impegnate circa trecento persone, ma purtroppo di Marianna nessuna traccia.

Cosa è accaduto stasera: la precipitazione atmosferica a tratti consistente durata oltre 40 minuti nel suo percorso all’interno del vallone quasi sicuramente pulirà le pozze dal terreno, dal materiale sabbioso e di quanto altro sono trasportati dalla violenza del nubifragio dello scorso 1 ottobre. Non solo; modificherà gli stessi argini del terreno che lo scorso 1 ottobre hanno preso la loro forma. I pastori, i cacciatori che conoscono il particolare territorio sono assolutamente convinti che la pioggia di stasera è quasi come l’acqua benedetta; di certo favorirà le ricerche. è benedetta e favorirebbe le ricerche.

Ad ogni modo, i cacciatori di Favara, profondi conoscitori del vallone interessato e di tutte le zone limitrofe, hanno annunciato che domani pomeriggio saranno lungo il vallone in aiuto ai Vigili del Fuoco e Protezione civile. I cacciatori ispezioneranno la parte dal depuratore verso valle.

Che sia la volta buona? Vogliamo essere ottimisti?

Vedremo cosa accadrà.

