Uomo scomparso torna a casa

Un uomo di 36 anni di Raffadali, scomparso ieri mattina, è tornato a casa in serata in stato confusionale. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118.

La famiglia, preoccupata per le sue condizioni di salute, aveva lanciato un appello per ritrovarlo dopo che l’uomo, che lavora come fattorino, non era rientrato da un’uscita all’ufficio postale.

La prefettura di Agrigento aveva già attivato il piano provinciale di ricerca per persone scomparse.







La prefettura di Agrigento ha attivato il piano di ricerche delle persone scomparse coinvolgendo tutte le forze dell’ordine sul territorio. L’ultimo avvistamento – attraverso alcune telecamere – sarebbe avvenuto nel quartiere di San Leone. Di Caro era a bordo di una Panda di colore celeste targata FP721TW.