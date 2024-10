E Rigoli scappa e se ne va…

Condividi

Visualizzazioni 239

Alla base, è una notizia ufficiosa, ci sono state alcune divergenze tra allenatore e giocatori relativamente al modulo di gioco che adotta il tecnico messinese.

Sembrerebbe una motivazione un po’ leggera se si considera che Pino Rigoli ha lasciato tutti in tredici ed è andato via da Agrigento. Ma intanto, purtroppo, la notizia è questa: Rigoli, al momento, non è più l’allenatore dell’Akragas.

Si, al momento. Abbiamo interpellato qualcuno della dirigenza e ci è stato riferito che comunque, prima di conoscere bene le cause di questo inaspettato divorzio, si farà di tutto per trattenere il bravo tecnico ancora ad Agrigento.