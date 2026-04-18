E questo il comunicato della Lega che annuncia Gentile

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LEGA SICILIA, AD AGRIGENTO CANDIDIAMO LUIGI GENTILE, CANDIDATURA SENZA PERIMETRO MA APERTA A CHI VORRÀ STARCI

“Ad Agrigento la Lega, la Democrazia cristiana ed altre forze civiche candidano a sindaco l’ex assessore regionale Luigi Gentile. Abbiamo scelto un profilo di spessore per dare una chance agli agrigentini e potere scegliere un primo cittadino in grado di amministrare bene la città. È una candidatura che non vuole avere un perimetro, ma anzi rappresenta un’opzione aperta a tutti. Quanti vorranno un confronto sereno potranno trovare ascolto per ampliare la piattaforma elettorale che sosterrà Luigi Gentile”.

Lo si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Lega per Salvini premier della Sicilia.