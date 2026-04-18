E questa la nota della DC che appoggia assieme alla Lega Luigi Gentile

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Per le elezioni amministrative di Agrigento la Democrazia Cristiana, insieme alla Lega Sicilia e ad altre forze civiche, sosterrà la candidatura a Sindaco di Luigi Gentile.

Si tratta di una scelta di alto profilo, di un candidato di comprovata esperienza amministrativa e di una proposta di qualità per le cittadine e cittadini di Agrigento.

Questa città ha bisogno di una guida autorevole che, con impegno, visione e coraggio, sappia amministrare con capacità e rilanciare l’immagine di Agrigento valorizzandone le eccellenze.

La piattaforma programmatica di Gentile è aperta a quelle forze e a quei partiti che sceglieranno di condividere un comune percorso politico e amministrativo per la città.

Lo scrive in una nota il deputato regionale della DC Carmelo Pace